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Социум

Полицейские Атырауской области устроили жертвоприношение для безопасности на дорогах

В Кульсарах сотрудники полиции зарезали барана, прочитали молитву за безопасность на дорогах и помогли нуждающимся.
Жулдызхан Хасангалиева
Полицейские Атырауской области устроили жертвоприношение для безопасности на дорогах

Патрульные из Кульсары Атырауской области провели обряд жертвоприношения ради безопасности на дорогах, сообщает Holanewskz. На въезде в город они зарезали барана и прочитали молитву, чтобы предотвратить аварии и несчастные случаи.

Мясо жертвенного животного разделили на три части и передали нуждающимся семьям. В описании к видео на странице ДП Кульсары в соцсетях отмечается, что «Этот поступок является проявлением духовной ценности, укрепляющей не только безопасность на дорогах, но и единство и доброту в обществе».

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