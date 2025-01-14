Полицейские Атырауской области устроили жертвоприношение для безопасности на дорогах

Патрульные из Кульсары Атырауской области провели обряд жертвоприношения ради безопасности на дорогах, сообщает Holanewskz. На въезде в город они зарезали барана и прочитали молитву, чтобы предотвратить аварии и несчастные случаи.
Мясо жертвенного животного разделили на три части и передали нуждающимся семьям. В описании к видео на странице ДП Кульсары в соцсетях отмечается, что «Этот поступок является проявлением духовной ценности, укрепляющей не только безопасность на дорогах, но и единство и доброту в обществе».