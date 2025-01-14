Поликлиника должна заплатить 2,4 млн тенге за ДТП в Уральске

Авария произошла 19 января 2024 года с участием нескольких авто. В результате был поврежден автомобиль мужчины, виновником ДТП признали городскую поликлинику, передает Западно-Казахстанский областной суд.

Страховая компания оценила ущерб в 2 329 727 тенге, но водитель с этим не согласился и обратился к независимым экспертам. Они рассчитали сумму в 8 854 617 тенге. Поликлиника и страховая компания отказались платить.

Тогда суд назначил судебную товароведческую экспертизу, которая оценила ущерб в 9 237 639 тенге. Суд обязал страховую компанию выплатить 2,4 млн тенге, а поликлинику — 7,8 млн тенге. Решение суда вступило в законную силу.