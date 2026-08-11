В Казахстане резко подешевели автомобили с пробегом

В июле цены на подержанные легковые автомобили в Казахстане снизились на 3,8% по сравнению с июнем. По данным аналитиков Data Hub, это одно из самых заметных месячных падений за всю историю наблюдений с 2016 года. Такой же результат фиксировали только в июне 2024 года.

Подержанные машины дешевеют уже семь из последних девяти месяцев. В среднем цены снижаются примерно на 1,4% в месяц. За год, по сравнению с июлем 2025 года, автомобили на вторичном рынке подешевели на 7%. При этом заметное снижение цен на подержанные авто стало наблюдаться в стране в последние несколько лет. До апреля 2022 года падение стоимости машин на 0,5% и более за один месяц встречалось крайне редко.

Вместе с тем снижаются цены и на новые автомобили. В июле они подешевели еще на 1%. Стоимость новых легковых машин падает уже десять месяцев подряд. За год снижение составило 12,2%. Однако эксперты автомобильного рынка отмечают, что официальная статистика не полностью отражает ситуацию. По их словам, подержанные автомобили по-прежнему остаются дорогими, тогда как новые машины действительно дешевеют. Специалисты также предполагают, что в статистику вторичного рынка могут попадать новые автомобили, которые были ввезены из Китая по схемам серого импорта и затем продаются как подержанные.

