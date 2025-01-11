Водителя с поддельными госномерами задержали в Уральске

После составления протокола водитель пытался скрыться от полиции.

На проспекте Абулхайр хана патрульные остановили Mercedes Benz. Проверка показала, что водитель использовал поддельные госномера, сообщает Polisia.kz. После составления административного протокола он попытался скрыться.

Для его задержания полиция привлекла дополнительные экипажи. Водитель не остановился, создавал аварийные ситуации, проезжал на красный свет и ставил под угрозу безопасность других участников движения.

Автомобиль удалось остановить на улице Молдагуловой. Нарушитель получил несколько административных протоколов за грубые нарушения ПДД, а его машину отправили на спецстоянку.