Совершивший массовое ДТП сотрудник акимата ЗКО освобожден от должности

Найзабекова привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Также сообщается, что в настоящее время он освобожден от занимаемой должности.

Первого октября 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid. За рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени». Позже в редакцию «МГ» прислали видео момента аварии.

9 января в пресс-службе акимата ЗКО рассказали, что за допущение нарушения стандартов служебной этики государственных служащих Найзабекова привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Также сообщается, что в настоящее время он освобожден от занимаемой должности.

— В отношении Найзабекова возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК, назначены соответствующие экспертизы. По результатам расследования материалы дела о ДТП направят в суд, — дополнили в акимате.

К слову, постравдавшая в ДТП девушка может остаться инвалидом. Она не может ходить.