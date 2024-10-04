Авария произошла первого октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина.

Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid.

По имеющейся у редакции информации, за рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков.

Однако ни в день ДТП, ни на следующий день полицейские не ответили на вопрос, был ли сотрудник аппарата акимата ЗКО трезв или пьян. Второго октября в суде ЗКО пояснили, что в суд дело по этому факту им не поступало.

Сегодня, четвертого октября, в ответе на официальный запрос редакции «МГ» полицейские ответили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени».

— В отношении него возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых материалы по факту ДТП направят в суд, — говорится в ответе.

Стоит отметить, что в запросе не ответили на вопрос: водворили ли пьяного водителя в ИВС после ДТП.

— Как суд решение примет, так и будет, пока еще суда не было, — дополнили позже в пресс-службе ДП ЗКО.

В акимате ЗКО на запрос редакции еще не ответили.