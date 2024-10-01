44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался на светофоре в стоящий Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid.

Авария произошла первого октября в 00:10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина. В департаменте полиции ЗКО отметили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid.

— Владельцам транспортных средств причинён материальный ущерб, обстоятельства ДТП выясняются, — пояснили в ведомстве.

По имеющейся у редакции информации, за рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков.

В пресс-службе ДП ЗКО не сообщают о результатах медосвидетельствования водителя Volkswagen Tiguan. Мы дозвонились до руководителя ведомства Армана Оразалиева, однако он посоветовал доехать до места, где проводят экспертизу и узнать эту информацию там. Впрочем, даже эту скудную информацию удалось получить только спустя два часа с момента обращения журналистов в пресс-службу департамента полиции ЗКО.

В пресс-службе акимата ЗКО ответили, что по вопросу ДТП информацию даст департамент полиции, а они "выясняют обстоятельства, работают юристы".

Сам Ербол Найзабеков на просьбу прокомментировать ДТП, сказал: «Я вам сейчас ничего не хочу отвечать».

Руководитель аппарата акимата ЗКО Нурдильда Ораз подтвердил, что Ербол Найзабеков действительно работает в аппарате акимата ЗКО на должности руководителя отдела (на сайте акимата значится, что Ербол Найзабеков является руководителем Службы внутреннего аудита) . Однако по поводу комментариев Ораз посоветовал обратиться к полицейским.

Между тем, по данным управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина.