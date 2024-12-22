Сотрудник акимата ЗКО устроил массовое ДТП: пострадавшая может стать инвалидом

Первого октября 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid. За рулём Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени». Позже в редакцию «МГ» прислали видео момента аварии. Однако несмотря на это чиновник продолжает работать на государственной службе.

По информации телеканала Qazaqstan, в той аварии пострадала 18-летняя Акбота Кенес. В ту ночь она ехала в такси. Сейчас Акбота не может ходить. По словам матери девушки Гульжан Жаркынбаевой, чиновник по сей день ни разу не навестил девушку и даже не попросил прощения. Изначально врачи дали заключение, что Акбота получила лишь ссадины и ушибы. Однако сейчас девушка не может держать голову и вставать на ноги. Её мама переживает, что дочь может остаться инвалидом. Отметим, что Акбота является студенткой вуза Уральска, а сама - уроженка Индерского района Атырауской области. Сейчас из-за лечения она вынуждена перейти на дистанционное обучение.

Гульжан Жаркынбаева требует, чтобы дело тщательно расследовали и чиновник получил справедливое наказание.

– Дочь даже не может держать ручку. После ДТП он (Найзабеков - прим. автора) даже не пришел и не просил прощения. Человек же должен нести ответственность за то, что он сделал. Врачи пока нам не выставили диагноз. Нас направили в Астану на обследование, ждем портал, - рассказала Гульжан Жаркынбаева.

Расследование дела продолжается, машина госслужащего водворена на штрафстоянку. Однако для того, чтобы начать досудебное расследование полицейским необходимо заключение судебно-медицинской экспертизы. Если по результатам СМЭ выяснится, что девушка получила травмы легкой степени тяжести, то будет возбуждено дело и направлено в суд. Если будет доказано, что пострадавшая получила травмы средней или тяжелой степени тяжести, то будет начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД». В этом случае нарушителю грозит наказание до 2 лет лишения свободы.