Пьяного водителя с пистолетом задержали в Уральске

В Уральске сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, который угрожал другому участнику дорожного движения сигнальным пистолетом, сообщает пресс-служба МВД РК.

В Уральске сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, который угрожал другому участнику дорожного движения сигнальным пистолетом, сообщает пресс-служба МВД РК.

Как выяснилось, конфликт произошел из-за несоблюдения правил дорожного движения. Один из водителей достал пистолет и стал угрожать оппоненту.

- Пострадавший сообщил об этом в полицию. Полицейские остановили машину нарушителя в поселке Зачаганск. Пьяный водитель попытался скрыться, но его задержали. В машине нашли сигнальный пистолет, - говорится в сообщении.

По факту заведено уголовное дело за незаконное хранение оружия и начато административное производство по нескольким статьям.