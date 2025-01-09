Яма на дороге обошлась акимату Уральска в 665 тысяч тенге

В суде №2 Уральска рассмотрели гражданское дело по иску жителя города. Он просил суд взыскать с ЖКХ Уральска материальный ущерб после аварии.

В суде №2 Уральска рассмотрели гражданское дело по иску жителя города. Он просил суд взыскать с ЖКХ Уральска материальный ущерб после аварии.

По данным пресс-службы областного суда, истец в марте 2024 года на пересечении улиц Даулеткерея и Лермонтова из-за глубокой ямы попал в ДТП. Выбоины видно не было из-за талой воды. Мужчина смог в суде доказать, что яма образовалась из-за ненадлежащего осмотра ответственных лиц. Суд привлек акимат города к административной ответственности.

Однако мужчина решил взыскать материальный ущерб и снова обратился в суд. Он просил взыскать сумму ущерба причиненного в результате ДТП в размере 605 080 тенге, и расходы на оценку ущерба в сумме 60 тысяч тенге.

Суд изучив материалы дела, удовлетворил иск в полном объеме, и взыскал с РГУ в пользу водителя сумму материального ущерба 605 080 тенге и сумму оценки 60 тысяч тенге.

Решение вступило в законную силу.