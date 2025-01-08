Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Полицейский насмерть сбил пешехода в Уральске

По предварительной информации авария произошла на неосвещенном участке дороги.
Жулдызхан Хасангалиева
Полицейский насмерть сбил пешехода в Уральске

1 января в районе села Меловые горки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Сообщается, что наезд совершил сотрудник миграционной службы РОВД Акжаикского района, у которого не было разрешения на выезд за пределы района.

В департаменте полиции ЗКО подтвердили факт аварии и сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 345, части 3 УК РК. По предварительным данным, авария случилась на неосвещённой дороге, водителя ослепили фары встречного автомобиля. 

Главный баннер

Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Сидевшего за рулем полицейского уволили из органов внутренних дел. Назначено служебное расследование, иная информация разглашению не подлежит, уточнили в полиции.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article