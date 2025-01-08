Полицейский насмерть сбил пешехода в Уральске

1 января в районе села Меловые горки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Сообщается, что наезд совершил сотрудник миграционной службы РОВД Акжаикского района, у которого не было разрешения на выезд за пределы района.

В департаменте полиции ЗКО подтвердили факт аварии и сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 345, части 3 УК РК. По предварительным данным, авария случилась на неосвещённой дороге, водителя ослепили фары встречного автомобиля.

Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Сидевшего за рулем полицейского уволили из органов внутренних дел. Назначено служебное расследование, иная информация разглашению не подлежит, уточнили в полиции.