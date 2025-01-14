Заказное убийство в ЗКО: потерпевшего оштрафовали за неуважение к суду и угрозы

В специализированном межрайонном уголовном суде проходит судебный процесс по делу о заказном убийстве. На скамье подсудимых 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели.

В специализированном межрайонном уголовном суде проходит судебный процесс по делу о заказном убийстве. На скамье подсудимых - 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели.

Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. В качестве заказчика она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала в качестве оплаты сумму в 2 миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека.

По словам гособвинителя, в декабре 2023 года для исполнения задуманного преступного плана Кузнецов обратился к своему знакомому, ранее судимому Галиеву и предложил ему «выполнить заказ». Однако последний обратился в полицию и сообщил о готовящемся преступлении. 26 февраля Еркебаеву и Кузнецова задержали сотрудники полиции.

Ранее в суде допросили маму Еркебаевой, её сестру и тётю. Женщины в один голос твердили, что жизнь женщины с Ерболом Еркебаевым была невыносимой. Она часто ходила заплаканной и с синяками. Если изначально она боялась уйти от него из-за страха, то когда она решилась на это, то по словам свидетелей, Эльвира столкнулась с бездействием сотрудников полиции, которые лишь выписывали защитные предписания, а по факту ничем помочь ей не могли. Женщина даже была вынуждена прятаться от бывшего супруга.

Сам потерпевший Ербол Еркебаев участвует в процессах онлайн. Мужчина - инвалид, у него нет обеих ног. Он на первом же судебном заседании заявил, что не имеет претензий к подсудимым. Однако вёл себя крайне агрессивно, выражался нецензурной бранью и угрожал адвокатам.

Сегодня, 14 января, судебный процесс продолжился допросом подруги подсудимой Юлии Масленниковой. Женщина переехала в Россию и участвовала в суде онлайн. Свидетель рассказала, что жила с семьей Еркебаевых по соседству и дружила с Эльвирой. Женщина отозвалась об Эльвире как о добром, ответственном, отзывчивом человеке, которая очень любила своих детей. О потерпевшем Масленникова сказала лишь то, что «его в Аксае знают все».

– Я видела Эльвиру и в слезах и с синяками на руках. Мы работали вместе, и часто видела, как она после обеденного перерыва приходила из дома заплаканной. Эльвира такой человек, который особо не жалуется никогда. Но когда я начала расспрашивать, она рассказала, что в семье всё зависит от Ербола. Он её и за руки хватал, отсюда и синяки оставались. Эльвира боялась идти снимать побои и говорила, что ей всё равно никто не поможет. Однажды даже кипятком облил, - рассказала Юлия Масленникова.

Допрос свидетеля всё время прерывал потерпевший, который то и дело задавал ей вопросы, перебивал, эмоционально опровергал её слова и даже угрожал словами: «Я с тобой потом пообщаюсь». Адвокат Сая Утяпов ходатайствовал о том, чтобы суд привлек Ербола Еркебаева к ответственности.

– Это уже не первый раз повторяется. Мы и в прошлый раз просили суд привлечь Еркебаева к ответственности. Он угрожает, мы все это слышали. Он мешает процессу, сделайте хотя бы замечание, - обратился адвокат к судье.

После этого судья Динара Гильманова сделала несколько замечаний потерпевшему, однако результатов это не дало. Она прервала судебный процесс и огласила постановление о привлечении Ербола Еркебаева к ответственности за неуважение к суду.

– Во время суда установлен факт проявления неуважения к суду допущенным подсудимым Еркебаевым. Потерпевший несколько раз перебивал свидетелей и адвокатов. Председательствующий судья сделала замечания, но потерпевший вновь нарушил порядок. Ранее он применял нецензурную брань. - зачитала Динара Гильманова.

Таким образом Ербол Еркебаев оштрафован на 3 МРП или 11 796 тенге. Сам потерпевший после этого заявил. что больше не желает присутствовать на заседаниях.