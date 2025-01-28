Заказное убийство в ЗКО: главного свидетеля не могут найти

В специализированном межрайонном уголовном суде продолжается процесс по делу о заказном убийстве в Аксае. На скамье подсудимых - 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов.

В специализированном межрайонном уголовном суде продолжается процесс по делу о заказном убийстве в Аксае. На скамье подсудимых - 40-летняя Эльвира Еркебаева и 33-летний Максим Кузнецов. Их обвиняют в покушении на убийство в группе лиц по предварительному сговору. Дело рассматривают присяжные заседатели.

Из обвинительного акта следует, что Эльвира Еркебаева на почве неприязненных отношений решила организовать убийство своего бывшего мужа Ербола Еркебаева. В качестве заказчика она обратилась к ранее знакомому Кузнецову и попросила его найти оружие и человека, способного совершить убийство. При этом она указала оплату в 2 миллиона тенге. Кузнецов из корыстных побуждений начал искать такого человека.

Сегодня, 28 января, должны были допросить главного свидетеля - Галиева. Именно он, по версии следствия, должен был выполнить роль исполнителя и убить Ербола Еркебаева. Однако он обратился в полицию и сообщил о готовящемся преступлении, после чего Эльвира Еркебаева и Максим Кузнецов были задержаны. Но выслушать Галиева не удалось, так как он на суд не явился. Прокурор Дина Изтлеуова ходатайствовала о том, чтобы его принудительно доставили в зал судебного заседания.

Адвокаты в один голос поддержали гособвинителя и попросили суд допросить Галиева не онлайн, а оффлайн.

– Галиев - самый важный и ключевой свидетель. Он должен быть допрошен в зале. Есть длительные стенограммы. Прошу ни в коем случае не допускать его допроса онлайн, - сказала адвокат Тамара Сарсенова.

Адвокаты Сая Утяпов и Самат Абуев также поддержали коллег. По их словам, заявителя, а именно Галиева, «никто никогда не видел».