Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Международном форуме Астана.

Он выразил искреннюю благодарность гостям форума: президенту Руанды Полю Кагаме, Президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой, генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе, бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, руководителям организаций системы ООН и другим уважаемым участникам».

Также президент высказался о конфликтах в мире:

— Конфликты и войны продолжают распространяться по континентам и обществам. Согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. При этом экономические потери от насилия достигли 19 триллионов долларов – это около 13,5% мирового ВВП. Однако за цифрами скрывается более тревожная реальность: современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. В них зачастую вовлечено большое количество игроков, в том числе негосударственные формирования. Кроме того, в основе таких конфликтов лежат глубоко укоренившиеся противоречия.

Эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира. Наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с новыми тенденциями, связанными с искусственным интеллектом, который начинает доминировать, ведя человечество к кардинально обновленной и пока неизвестной реальности, несущей новые смыслы и новые оценки. В данном контексте военные конфликты и даже войны, обосновываемые историческими доводами или политической враждебностью, выглядят абсолютно устаревшими и даже странными.

— Вместо того, чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества, — сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что традиционные конфликты требуют безотлагательного внимания, поэтому мы также должны сфокусироваться на еще более сложной перспективе: нарастающей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием.