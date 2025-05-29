Горожане и депутаты единогласно поддержали решение.

Имя ветерана ВОВ присвоили улице в Уральске

Во время сессии городского маслихата депутаты рассмотрели вопрос о присвоении имени ветерана Великой Отечественной войны Мухтара Ажигулова одной из улиц Уральска.

Руководитель отдела культуры Медет Мергалиев сообщил, что предварительно было проведено анкетирование среди жителей улицы №11 в микрорайоне Жулдыз, вопрос был рассмотрен на заседании постоянной комиссии.

– Все опрошенные и участвовавшие в заседании единогласно поддержали идею. Мухтар Ажигулов родился в 1922 году в ЗКО. С 1942 по 1945 годы участвовал в ВОВ, принимал участие в битве за Сталинград, – сказал Медет Мергалиев.

Депутаты также единогласно поддержали предложение. Отныне улице №11 в микрорайоне Жулдыз присвоено имя Мухтара Ажигулова.