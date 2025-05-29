Подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».

По данным АФМ, житель Костанайской области маскировал противоправные действия под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков. По этой схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.

Одна из таких сделок заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет. Фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге, а оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.

Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлечённых в обманные схемы и рискующих потерять своё имущество.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Фото: pixabay.com