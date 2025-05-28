Прокуратура Алматы расследовала мошенничество в особо крупном размере в отношении обвиняемой и её 12 подельников-родственников.

Семейный подряд обобрал казахстанцев на товарах для дома

Обвиняемая путем создания чатов в мессенджерах, указывала, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, поэтому у нее такие низкие цены на посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически в целях сокрытия преступной схемы, закупала товары на рынках Алматы себе в убыток.

Указанные убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев.

Соучастники тратили денежные средства на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах.

В ходе следствия арестованы 34 автомашины, 2 квартиры, 1 пентхаус, 2 жилых дома с земельным участком.

Жертвами преступления по всей стране, начиная с Алматы до города Сарань, признаны 290 лиц на сумму 4,6 млрд тг.

Уголовное дело направлено в суд.

Уголовная ответственность по ст.190 ч.4 п.2) УК (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Фото: pexels.com