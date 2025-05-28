После частого употребления энергетиков у юноши развилась язва и началось воспаление брюшной полости.

В Кокшетау врачи детской многопрофильной областной больницы провели сложную операцию 16-летнему подростку, сообщает Liter.kz. Главврач хирургического отделения Ернар Кожабеков рассказал, что у парня была перфоративная язва желудка и перитонит разлитый, гнойный. Такое серьёзное состояние, по его словам, возникло из-за частого употребления энергетиков.

Медики сделали лапароскопическую операцию: зашили язву, промыли брюшную полость и установили дренаж. Доктор Кожабеков призвал родителей следить за тем, чтобы дети не пили энергетики. Он подчеркнул, что подростка ждёт долгое восстановление, и его здоровье уже не будет таким, как раньше. В желудке останется рубец — напоминание о вреде энергетиков.