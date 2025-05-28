Близнецы

Июнь может начать сдвигать привычные опоры. Планы могут срываться, а эмоциональное напряжение — мешать здраво оценивать происходящее. Важно замедлиться и не принимать решения на пике эмоций. Это не провал, а период внутренней переоценки.

Дева

У вас может возникнуть ощущение, что всё идёт не по плану — особенно в работе. Могут появиться старые ошибки или обязанности, от которых вы устали. Июнь потребует дисциплины, но и напомнит: пора обновить подход. Переутомление — ваш главный враг.

Скорпион

Начало лета может вскрыть болезненные темы в отношениях. Возможны ссоры, недопонимание или ощущение предательства. Не всё можно контролировать — иногда нужно отпустить. Ваши эмоции будут особенно остры — берегите себя.

Фото: pexels.com