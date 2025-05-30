Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран.

Заработать на самокатах предлагали в финпирамиде на юге Казахстана

Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран. Об этос сообщили в АФМ по Кызылординской области.

Для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет «HRT». Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков. Более 200 человек вложили свои деньги в размере от 50 до 35 тысячи долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 миллионов тенге.

— Подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели два автомобиля BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые с санкции суда наложили арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сообщили в АФМ.

Ведутся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.