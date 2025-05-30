Несовершеннолетний водитель скутера не уступил дорогу кроссоверу и столкнулся с ним.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних ЗКО рассмотрел дело о возмещении ущерба после ДТП. Согласно материалам дела несовершеннолетний ехал на скутере «Racer» по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю «Hyundai Santa Fe», который двигался по главной. В результате произошло столкновение. В аварии пострадали водитель скутера и его несовершеннолетний пассажир. Автомобилю «Hyundai Santa Fe» был нанесён материальный ущерб.

Владелец Hyundai подал в суд на родителей подростка и потребовал возместить ущерб — за ремонт, эвакуатор, стоянку и судебные расходы. Общая сумма иска — 5 192 280 тенге. Суд частично удовлетворил иск. Родители подростка должны выплатить 4 192 730 тенге владельцу машины, а также 112 631 тенге Центру судебных экспертиз за проведение экспертизы. Решение вступило в законную силу.



