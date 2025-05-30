Журналист озвучил цифры, согласно которым углеводородный сектор составляет более 50% экспорта Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, в котором прозвучала оценка текущей ситуации в мире и роли средних держав в геополитике. Глава государства ответил на вопросы, касающиеся модернизации Казахстана в общественно-политической и социально-экономической сферах, передает агентство Kazinform.

Один из вопросов — намерения Казахстана расширить неуглеводородные отрасли экономики к 2029 году. Журналист озвучил цифры, согласно которым углеводородный сектор составляет более 50% экспорта Казахстана. Удастся ли изменить этот баланс и добиться того, чтобы неуглеводороды составляли основу казахстанского экспорта к 2029 году?

Президент признал, что экспорт углеводородов по-прежнему будет составлять большую часть нашей торговли на международном рынке.

— Мы должны быть прагматичными. Я уже заявил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Считаю, это достаточно реалистичная и достижимая программа, основанная на уже имеющемся у нас потенциале и наших возможностях. Доля угля во внутреннем потреблении энергоресурсов страны составляет 73%. Понятно, мы не можем в одночасье отказаться от его использования. В тоже время мы обладаем такими природными запасами, как нефть. А по добыче урана мы занимаем первое место мире, 40% его поставок на мировой рынок осуществляет Казахстан, — подчеркнул глава государства.

Еще одна тема, затронутая в ходе беседы — сфера IT-индустрии и цифровой инфраструктуры. Журналист признал успехи Казахстана: проложено более 20 000 километров оптоволоконных линий, создан Astana Hub, экспорт IT-технологий вырос более чем на 280 миллионов долларов в 2023 году. Однако барьеры все еще существуют. Как Казахстан может преодолеть бюрократические препоны для стартапов, а в некоторых случаях восполнить дефицит специалистов и низкие расходы на исследования и разработки?

— Это также одна из насущных проблем, которая сегодня стоит на повестке дня. В то же время у нас уже есть определенные успехи в этом направлении. Прежде всего, мы создали суперкомпьютер, который недавно был доставлен в Казахстан при тесном сотрудничестве с известными зарубежными компаниями. Мы очень благодарны им за то, что они стали нашими стратегическими партнерами в этом очень важном деле. Как я уже сказал, цифровизация — наш приоритет. Я мечтаю о том, чтобы Казахстан в будущем стал полностью цифровизированной страной, — сказал президент и на вопрос о сроках достижения этой цели, заверил, что это вполне возможно уже в ближайшие пять лет.

— Вы только что говорили о бюрократии. Она существует в Казахстане, как и во многих других странах, и цифровизация как раз один из самых эффективных инструментов решения данной проблемы. Цифровизация и искусственный интеллект, — отметил Касым-Жомарт Токаев. — Никто не знает, что будет в конце этой истории. Я уже делал заявление на площадке Международного форума Астана, что в контексте стремительного развития искусственного интеллекта в мире различного рода конфликты, войны между государствами выглядят чем-то очень устаревшими.

По словам главы государства, необходимо сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, цифровизации, повышении качества образования молодежи, просвещении людей, а не на том, чтобы ввязываться в военные конфликты, истреблять друг друга.