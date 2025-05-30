В сквере посеют газон с автополивом, а между оставшимися деревьями появится прогулочная тропинка.

Член городской экологической комиссии, озеленитель Лукпан Утебалиев рассказал, что зеленые насаждения в сквере журналистов высаживали еще до появления самого сквера. Больше всего в сквере высажены карагачи. По мнению эксперта, карагач в сквере сейчас разросся, но из-за отсутствия ухода вершины деревьев высыхают.

— Верхние части веток практически сухие, и представляют угрозу падения. Среди них были посажены ели колючие, но сейчас их состояние не удовлетворительное. Потому что не было должного ухода, полива и обрезки. Поэтому они уже ростом отстали. Вокруг вязы переросли и начали давить на ели, стволы деформированы и уже точка роста закрыта. Они начинают уклонятся в разные стороны. Дерево уже не представляет ценности, — рассказал Лукпан Утебалиев.

Эксперт добавил, что сухостойные деревья будут вырубать, таких в сквере примерно 15 штук. На их месте посеют газон с автополивом. Ухаживать за территорией обновленного сквера будет ЖКХ. Утебалиев отметил, что большие деревья вырубать не будут, а лишь обрежут сухие ветки. Между деревьями появится зигзагообразная тропинка для прогулок.

Напомним, что несколько недель назад в городе провели инвентаризацию зеленых насаждений. Больные и гнилые изнутри деревья выкопали, а на их место посадили новые. Сейчас в сквере журналистов уже идут демонтажные работы. Реконструкция обойдётся в 148 миллионов тенге. Здесь появятся детская площадка, зона для воркаута, новые скамейки, урны, брусчатка, посадят многолетние цветы. Сквер сделают необычным — внутри деревянных скамеек будут посажены цветы.