Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время интервью телеканалу Al Jazeera прокомментировал ситуацию с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), через который проходит около 80% казахстанской нефти, передает «Казинформ».

В частности он ответил на вопрос является ли КТК стратегической уязвимостью для Казахстана?

— Мы должны помнить, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, нашим непосредственным соседом и союзником. У нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК. На днях у меня был телефонный разговор с Президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы, — отметил Президент, добавив, что безусловно, Казахстан учитывает происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на наши стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок.

При этом глава государства подчеркнул, что Казахстан не сосредоточен на одном транспортном звене или маршруте.

— В то же время мы твердо верим в стратегическое партнерство с Россией. Однако это не означает, что мы сосредоточены только на одном транспортном звене или маршруте. Именно поэтому Вы абсолютно правы, упоминая трубопровод Баку-Джейхан, Средний коридор и другие маршруты. Но если говорить об объемах транспортировки или экспорта нефти за границу, приоритет все же отдается и должен быть отдан КТК, — подчеркнул Глава государства.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысяч километров.

Напомним, 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция Каспийского Трубопроводного Консорциума «Кропоткинская» подверглась атаке беспилотников. На объект сбросили 7 летательных аппаратов с взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Удары наносились с интервалами, чтобы не только повредить станцию, но и создать угрозу для сотрудников.