Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передает inform.kz. Он рассказал о ходе реформ, внешней политике и транспортных маршрутах. По его словам, страна уверенно движется вперед, хотя процесс, остается непростым, поскольку на ход реформ повлияли многочисленные события, которые происходили за пределами Казахстана. Эпидемия коронавируса и война в Украине также сыграла свою роль, но реформы продолжаются, и они показывают положительные результаты.
Когда журналист спросил, влияет ли внешняя политика на торговые приоритеты глава государства отметил, что Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии.
— Прежде всего, я бы не сказал, что Казахстан реформирует каким-то образом свою внешнюю политику, потому что это очень консервативное явление. Но в то же время, конечно, нам нужно принимать во внимание то, что происходит за пределами нашей страны. Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии. С самого начала мы ведем сбалансированную политику в отношениях с крупными державами, включая наших соседей, и одновременно реализуем национальные интересы. Поэтому я бы не стал говорить о том, что меняется внешнеполитический вектор, — отметил Глава государства.
При этом Президент согласился с журналистом, отметив, что Казахстан действительно придаёт большое значение развитию разных транспортных путей и не зависит только от одного маршрута.
— В этом контексте Транскаспийский транспортный маршрут приобретает особую значимость. Как Вы знаете, мы остаемся активными сторонниками инициативы «Один пояс, один путь». Не случайно она была впервые провозглашена Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году в столице Казахстана Астане, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.