Президент РК в интервью катарскому телеканалу рассказал о реформах, внешнеполитическом курсе и значении транспортных маршрутов для страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передает inform.kz. Он рассказал о ходе реформ, внешней политике и транспортных маршрутах. По его словам, страна уверенно движется вперед, хотя процесс, остается непростым, поскольку на ход реформ повлияли многочисленные события, которые происходили за пределами Казахстана. Эпидемия коронавируса и война в Украине также сыграла свою роль, но реформы продолжаются, и они показывают положительные результаты.

Когда журналист спросил, влияет ли внешняя политика на торговые приоритеты глава государства отметил, что Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии.

— Прежде всего, я бы не сказал, что Казахстан реформирует каким-то образом свою внешнюю политику, потому что это очень консервативное явление. Но в то же время, конечно, нам нужно принимать во внимание то, что происходит за пределами нашей страны. Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии. С самого начала мы ведем сбалансированную политику в отношениях с крупными державами, включая наших соседей, и одновременно реализуем национальные интересы. Поэтому я бы не стал говорить о том, что меняется внешнеполитический вектор, — отметил Глава государства.

При этом Президент согласился с журналистом, отметив, что Казахстан действительно придаёт большое значение развитию разных транспортных путей и не зависит только от одного маршрута.