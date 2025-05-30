Встреча прошла в неформальной, открытой атмосфере диалога. Собрались 40 лучших учащихся региона.

В преддверии Дня защиты детей глава региона провел встречу с талантливыми школьниками, прославившими регион на республиканском и международном уровнях. Встреча прошла в неформальной, открытой атмосфере диалога. Собрались 40 лучших учащихся региона, чьи знания и усердие принесли им заслуженные победы на интеллектуальных соревнованиях различного уровня. Эти ребята – настоящая гордость области и пример для сверстников. Асхат Шахаров отметил важность вклада каждого ученика в авторитет региона.

— Ваши успехи – результат огромной работы не только вас самих, но и учителей, родителей и всей системы образования. Благодаря вашим знаниям и целеустремленности Актюбинская область занимает лидирующие позиции на республиканской и международной арене. Мы гордимся вами!, — подчеркнул глава региона.

Сегодня юные дарования Актюбинской области уверенно заявляют о себе на самых престижных площадках. Только по итогам республиканской олимпиады было завоевано 35 призовых мест, а команда региона получила статус «Лучшая олимпиадная команда».

За последние два года 34 школьника стали призерами международных олимпиад. Среди ярких примеров – серебро Данияра Базарбая и Ансара Жаксылыкова на Международной Менделеевской олимпиаде в Бразилии, а также историческая медаль Артура Кима на Международной физической олимпиаде (IPhO-2024) в Иране – первая за 10 лет. Эти результаты говорят не только о таланте детей, но и о высоком уровне подготовки и системной поддержке образования.

В ходе диалога с главой региона школьники рассказали о своем пути к успеху и высказали личные взгляды на важные темы. Десятиклассница Комсомольской средней школы Карина Ткачук поделилась своей историей изучения казахского языка. Обучаясь на русском, она стала призером республиканской олимпиады по казахскому языку и мечтает развивать цифровые ресурсы на государственном языке.

— Казахский язык — мой любимый предмет, он пробудил во мне интерес к знаниям, культуре и искусству. Я мечтаю стать учителем казахского языка и создать цифровые образовательные инструменты на государственном языке. Хочу, чтобы казахский язык звучал наравне с другими в мире современных технологий, — отметила школьница.

Учащаяся школы-гимназии имени Д. Кунаева Арай Сагиданова рассказала, как участие в интеллектуальных состязаниях стало для нее школой жизни.

— Я научилась планировать, верить в себя и стремиться вперед, несмотря на трудности. Это был мой первый серьезный шаг, который помог не только расширить знания, но и обрести уверенность и дисциплину. Теперь я точно знаю впереди меня ждут еще большие вершины!, — уверенно заявила Арай.

Школьники также задали акиму вопросы о будущем и выборе профессий. Асхат Шахаров подчеркнул важность стремления к знаниям и отметил ключевые направления - IT, медицину, инженерию, экологию, педагогику и ряд других востребованных в современном мире.

— Следуйте своему интересу и не бойтесь учиться всю жизнь. Ваши знания и стремление к развитию – ключ к успешному будущему региона и страны. Мы сделаем все, чтобы вы могли раскрыть свой потенциал в полную силу, — сказал глава региона.

Асхат Шахаров пожелал молодым интеллектуалам новых свершений и подтвердил готовность местной власти продолжать поддерживать развитие науки и образования.