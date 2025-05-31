В притонах занимались предоставлением интимных услуг.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в Уральске выявлены факты организации и содержания притонов для занятия проституцией. С марта 2024 года по май 2025 года 51-летняя женщина оборудовала помещения для интимных услуг в одной из городских саун. Она задержана и помещена в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в тот же период две женщины открыли притон, действуя по предварительному сговору. Против них возбуждено уголовное дело, одна из подозреваемых также находится в ИВС. Также под следствием оказались шесть женщин, которых подозревают в организации притона группой лиц. В полиции подчеркнули, что все причастные будут привлечены к ответственности согласно закону.