После взрыва начался пожар, в котором сгорели два здания

По предварительным данным, взрыв в Атырауской области произошёл при заправке автогаза

В акимате Атырауской области сообщили, что, по предварительной информации от департамента ЧС области, взрыв произошёл в момент заправки автогазом из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.

— В настоящее время для установления причины пожара на месте работают трое специалистов из областного департамента и трое сотрудников районного отдела по ЧС, — сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Нариман Утешов.

Для тушения пожара были мобилизованы 81 человек и 17 единиц техники. Возгорание было полностью ликвидировано в 21:47.

По последним данным, из 16 пострадавших пятеро — в возрасте от 25 до 75 лет — продолжают лечение в районной больнице. Площадь ожогов составляет от 5 до 22 процентов. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет. Шесть человек отпустили на амбулаторное лечение. Троих пострадавших перевели в областную больницу. Двое погибли их семьям будет оказана необходимая помощь.

30 мая в Кульсары (Жылыойский район) произошёл взрыв газовоздушной смеси на проспекте Махамбета Утемисова. После этого загорелись три одноэтажных здания, газовая заправка и двухэтажный дом позади неё.











