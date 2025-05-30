После взрыва газовоздушной смеси на автозаправке начался пожар в котором пострадали 16 человек.

В департаменте ЧС Атырауской области сообщили, что пожар потушили в 21:47. По последним данным, пострадали 16 человек, двое из них погибли.

Полиция Атырауской области завела уголовное дело. Сейчас идут следственные действия. Место взрыва оцеплено, полицейские координируют работу экстренных служб. Движение транспорта контролируется, организовано дежурство.

Напомним, что 30 мая в Кульсары (Жылыойский район), на проспекте Махамбета Утемисова, произошёл взрыв газовоздушной смеси. После этого загорелись три одноэтажных здания, газовая заправка и двухэтажный дом, расположенный позади.



