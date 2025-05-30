Глава государства ответил на вопросы, касающиеся модернизации Казахстана в общественно-политической и социально-экономической сферах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, в котором прозвучала оценка текущей ситуации в мире и роли средних держав в геополитике. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, приложив текстовую трансляцию со ссылкой на Kazinform.

В приоритете — национальные интересы

Первый вопрос коснулся представленной Президентом три года назад масштабной программы реформ. Насколько страна приблизилась к построению Нового Казахстана?

— Мы уверенно движемся вперед, хотя процесс, безусловно, остается непростым, поскольку на ход реформ повлияли многочисленные события, которые происходили за пределами Казахстана, — подчеркнул Президент.

Журналист поинтересовался, являются ли такими событиями эпидемия коронавируса и война в Украине?

— Совершенно верно, — отметил глава государства. — Считаю, что это не так просто. Мы должны быть честными и прагматичными. Но в то же время нам необходимо проявлять смелость в осуществлении преобразований. Именно поэтому я говорю о том, что нам следует быть настойчивыми в достижении целей, которые стоят на повестке. Да, реформы продолжаются, и они показывают положительные результаты.

Коснулся разговор и внешней политики страны. Переосмысливает ли Казахстан свои отношения с зарубежными партнерами и перераспределяет ли торговые приоритеты? В этом ключе упоминался проект Среднего коридора.

— Прежде всего, я бы не сказал, что Казахстан реформирует каким-то образом свою внешнюю политику, потому что это очень консервативное явление. Но в то же время, конечно, нам нужно принимать во внимание то, что происходит за пределами нашей страны. Казахстан является опорой стабильности и безопасности в Евразии, особенно в Центральной Азии. С самого начала мы ведем сбалансированную политику в отношениях с крупными державами, включая наших соседей, и одновременно реализуем национальные интересы. Поэтому я бы не стал говорить о том, что меняется внешнеполитический вектор, — отметил глава государства.

В то же время он признал правоту журналиста, упомянувшего Средний коридор, потому что Казахстан уделяет приоритетное внимание диверсификации транспортных маршрутов.

— В этом контексте Транскаспийский транспортный маршрут приобретает особую значимость. Как Вы знаете, мы остаемся активными сторонниками инициативы «Один пояс, один путь». Не случайно она была впервые провозглашена Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году в столице Казахстана Астане, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно был затронут вопрос Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) и транспортировки нефти через территорию России. Является ли это стратегической уязвимостью для Казахстана?

— Мы должны помнить, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, нашим непосредственным соседом и союзником. У нас с Россией самая протяженная граница в мире. Кроме того, мы рассчитываем на Россию как на нашего стратегического партнера, и в особенности мы рассчитываем на КТК. На днях у меня был телефонный разговор с Президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы, — отметил президент.

Он добавил, что безусловно, Казахстан учитывает происходящее в Украине и то, какое влияние военный конфликт между Россией и Украиной оказывает на стратегические планы в сфере природных ресурсов и их экспорта на международный рынок.

— В то же время мы твердо верим в стратегическое партнерство с Россией. Однако это не означает, что мы сосредоточены только на одном транспортном звене или маршруте. Именно поэтому Вы абсолютно правы, упоминая трубопровод Баку-Джейхан, Средний коридор и другие маршруты. Но если говорить об объемах транспортировки или экспорта нефти за границу, приоритет все же отдается и должен быть отдан КТК, — подчеркнул глава государства.

Роль средних держав и реформирование ООН

Так как интервью было записано в дни проведения Международного форума Астана, прозвучал вопрос: можно ли считать организацию многостороннего диалога свидетельством того, что Казахстан убежден в необходимости усиления роли средних держав в поддержании международной системы мультилатерализма?

— Абсолютно, — выразил уверенность Касым-Жомарт Токаев. — Я глубоко убежден в важности мультилатерализма и считаю, что так называемые средние державы должны играть большую роль в обеспечении мира и безопасности на планете.

В этом контексте разговор зашел о том, что некоторые великие державы говорят о важности двусторонних, а не многосторонних механизмов.

— Такое действительно происходит, система мультилатерализма слабеет. Совет Безопасности ООН сталкивается с серьезным кризисом: ему недостает как власти, так и воли для решения ключевых международных проблем, — отметил глава государства.

По словам президента, безусловно, это серьезный вызов.

— Именно поэтому я считаю, что такие средние державы, как Казахстан, должны играть более значимую роль в решении и урегулировании основных международных проблем. Казахстан твердо выступает за реформу Организации Объединенных Наций. Когда Организация только создавалась, в нее входило 51 государство. Это были страны-основатели ООН. Сейчас в составе организации уже 193 члена, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе интервью был также задан вопрос: какие изменения Президент хотел бы видеть в ООН? Касается ли это Совета Безопасности ООН и использования права вето?

— Прежде всего, следует расширить Совет Безопасности. Новые развивающиеся государства должны войти в состав этого ключевого органа Организации Объединенных Наций, возможно, на ротационной основе. В любом случае, такие крупные державы, как Япония, Германия, а также представители азиатских и африканских государств, должны быть включены в Совет Безопасности или каким-то образом вовлечены в его деятельность. Это было бы справедливым решением проблемы, — отметил глава государства и, обращаясь к журналисту, подчеркнул, — Вы только что упомянули изоляцию некоторых крупных государств или держав. Да, это происходит. И это также вызывает нашу обеспокоенность.

Представитель телеканала Al Jazeera, в свою очередь, поинтересовался: на протяжении десятилетий многие страны выступают за реформу ключевых институтов Организации Объединенных Наций. Как Казахстан может помочь достичь того, что не удалось другим странам? Сможет ли Казахстану дать преимущество доступ к ключевым товарам, поставки критически важного сырья?

— Да, в какой-то степени мы будем использовать так называемые рычаги воздействия. Казахстан располагает значительными запасами редкоземельных металлов и других природных ресурсов, которые можно применить в нашей деятельности в отношении Организации Объединенных Наций. Но в то же время мы не преувеличиваем и не переоцениваем нашу роль в том, что касается реформирования ООН. Мы считаем, что все государства и в первую очередь, как Вы сказали, средние державы, должны объединить свои усилия, чтобы сделать Организацию Объединенных Наций более справедливой и соответствующей требованиям современного мира, — ответил президент.

Углеродная нейтральность и цифровизация

Следующий вопрос коснулся намерений Казахстана расширить неуглеводородные отрасли экономики к 2029 году. Журналист озвучил цифры, согласно которым углеводородный сектор составляет более 50% экспорта Казахстана. Удастся ли изменить этот баланс и добиться того, чтобы неуглеводороды составляли основу казахстанского экспорта к 2029 году?

Президент признал, что экспорт углеводородов по-прежнему будет составлять большую часть нашей торговли на международном рынке.

— Мы должны быть прагматичными. Я уже заявил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Считаю, это достаточно реалистичная и достижимая программа, основанная на уже имеющемся у нас потенциале и наших возможностях. Доля угля во внутреннем потреблении энергоресурсов страны составляет 73%. Понятно, мы не можем в одночасье отказаться от его использования. В тоже время мы обладаем такими природными запасами, как нефть. А по добыче урана мы занимаем первое место мире, 40% его поставок на мировой рынок осуществляет Казахстан, — подчеркнул глава государства.

Еще одна тема, затронутая в ходе беседы — сфера IT-индустрии и цифровой инфраструктуры. Журналист признал успехи Казахстана: проложено более 20 000 километров оптоволоконных линий, создан Astana Hub, экспорт IT-технологий вырос более чем на 280 миллионов долларов в 2023 году. Однако барьеры все еще существуют. Как Казахстан может преодолеть бюрократические препоны для стартапов, а в некоторых случаях восполнить дефицит специалистов и низкие расходы на исследования и разработки?

— Это также одна из насущных проблем, которая сегодня стоит на повестке дня. В то же время у нас уже есть определенные успехи в этом направлении. Прежде всего, мы создали суперкомпьютер, который недавно был доставлен в Казахстан при тесном сотрудничестве с известными зарубежными компаниями. Мы очень благодарны им за то, что они стали нашими стратегическими партнерами в этом очень важном деле. Как я уже сказал, цифровизация — наш приоритет. Я мечтаю о том, чтобы Казахстан в будущем стал полностью цифровизированной страной, — сказал президент.

На вопрос о сроках достижения этой цели, он заверил, что это вполне возможно уже в ближайшие пять лет.

— Вы только что говорили о бюрократии. Она существует в Казахстане, как и во многих других странах, и цифровизация как раз один из самых эффективных инструментов решения данной проблемы. Цифровизация и искусственный интеллект, — отметил Касым-Жомарт Токаев. — Никто не знает, что будет в конце этой истории. Я уже делал заявление на площадке Международного форума Астана, что в контексте стремительного развития искусственного интеллекта в мире различного рода конфликты, войны между государствами выглядят чем-то очень устаревшими.

По словам Главы государства нам необходимо сосредоточиться на развитии искусственного интеллекта, цифровизации, повышении качества образования молодежи, просвещении людей, а не на том, чтобы ввязываться в военные конфликты, истреблять друг друга.

— Это пережиток прошлого, очень примитивный, я бы сказал, — заявил президент.

В завершение интервью Глава государства сказал несколько теплых слов в адрес руководства Катара.