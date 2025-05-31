Уровень травматизма в Республике Казахстан за 2024 год по сравнению с 2023 годом снизился на 7,5% и составил 2 471 несчастный случай.

Уровень травматизма в Казахстане за 2024 год по сравнению с 2023 годом снизился на 7,5% и составил 2 471 несчастный случай. Об этом сообщается на сайте Бюро национальной статистики. При этом 288 человек пострадали при групповых несчастных случаях, 529 – от профессиональных заболеваний, 26 – при отравлениях. Также снизилось количество смертей на производстве – на 24,8%.

Наименьший показатель травматизма зарегистрировали:

в области Жетысу (20 человек);

в городе Шымкент (30 человек);

в Северо-Казахстанской области (38 человек).

Наибольшая доля пострадавших при несчастных случаях наблюдается:

в обрабатывающей промышленности (32,4%);

горнодобывающей промышленности (19,4%);

в здравоохранении и социальном обслуживании (8,3%).

В отчетном году наиболее распространенными профессиональными заболеваниями стали: дорсалгия – неспецифическая боль в спине (274 человека); пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний (129 человек).

Отмечается, что наибольшее количество несчастных случаев произошло с рабочими в возрасте от 30 до 45 лет.