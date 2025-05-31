В сёлах Бала Ораз, Атамбаев, Есмахан и Коздикара Махамбетского района проложили 65 километров водопроводных сетей.

В сёлах Бала Ораз, Атамбаев, Есмахан и Коздикара Махамбетского района проложили 65 километров водопроводных сетей.

— В селе Бала Ораз работы выполнило ТОО «Ел-Даму-Ырыс». Установили водонапорную башню, ограждения и уличное освещение. Также проложили внутрипоселковые водопроводы и благоустроили территорию. В сёлах Есмахан и Атамбаев строительные работы выполнило ТОО «Универсалстройсервис». В обоих населённых пунктах установили водонапорные башни, обновили внутренние сети и всю инфраструктуру. Эти проекты направили на улучшение сельской инфраструктуры и повышение качества жизни местных жителей, — сообщил руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Жигербек Толеугалиев.

Он отметил, что проект в селе Коздикара реализовало ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD». Все работы в этом населённом пункте также завершены в полном объёме.