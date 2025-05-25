При этом женщины в сельском хозяйстве зарабатывают меньше мужчин.

В Казахстане становится всё больше женщин, которые управляют сельскохозяйственными компаниями. По данным Energyprom.kz, сейчас каждое четвёртое фермерское хозяйство, компания или ИП в аграрной сфере страны находится под руководством женщин. На начало 2024 года таких руководительниц стало 83,8 тысячи — на 12% больше, чем годом ранее. Большинство из них — 91% — работают в форме крестьянских хозяйств, ТОО или акционерных обществ. Только 9% ведут бизнес как индивидуальные предпринимательницы. Больше всего женщин в агробизнесе — на юге Казахстана. В Западно-Казахстанской области зарегистрировано около 2,9 тысячи таких предпринимательниц. Эти женщины не только выращивают овощи или ухаживают за скотом, но и разбираются в налогах, получают субсидии, закупают племенных животных, варят сыр и даже выращивают бананы в теплицах.

При этом женщины в сельском хозяйстве зарабатывают меньше мужчин — в среднем на 8,2%. Мужчины получают около 204,4 тысячи тенге, женщины — 187,6 тысячи тенге в месяц. Однако на руководящих позициях всё наоборот. Женщины-директора ферм зарабатывают в среднем 900,1 тысяч тенге, а мужчины — 661,2 тысячу. Финансовые директора тоже получают больше — 657,7 тысяч против 526 тысяч тенге у мужчин. А вот в профессиях с физическим трудом, таких как животноводы, агрономы или разнорабочие, мужчины по-прежнему получают больше — на 8–25%. Но есть и исключение: женщины-пастухи в среднем зарабатывают на 20% больше, чем их коллеги-мужчины.