Семь человек находятся в состоянии средней тяжести.

В управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что семь человек, пострадавших при пожаре на автозаправке «Ниет», находятся в состоянии средней тяжести. Трое из них — в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. В больницу также приехали специалисты из ожогового центра, чтобы помочь с лечением. Остальных пострадавших отпустили домой на амбулаторное лечение. Тяжёлых пациентов нет.

Напомним, 30 мая в Кульсары (Жылыойский район) произошёл взрыв газовоздушной смеси на проспекте Махамбета Утемисова. После этого загорелись три одноэтажных здания, газовая заправка и двухэтажный дом позади неё. Позже в департаменте ЧС сообщили, что пострадали 16 человек, двое из них погибли.