На приём и приготовление пищи уходит по два часа две минуты.

В 2024 году Бюро национальной статистики провело исследование, чтобы узнать, как казахстанцы используют своё время. Такие опросы проходят раз в шесть лет. В этот раз участие приняли почти 12 тысяч человек от 10 лет и старше.

Выяснилось, что больше половины суток уходит на личные нужды: сон, еду, гигиену. В Западно-Казахстанской области, например, на гигиену и уход за собой уходит в среднем 1 час 5 минут. Сон занимает около 9 часов 55 минут, еда и питьё — 2 часа 16 минуты. На отдых, досуг, просмотр СМИ и культурные мероприятия уходит около 3 часов 12 минут в день. На спокойное расслабление и размышления — 41 минута. На спорт и посещение мероприятий — 31 минута. Уборка занимает 38 минут, готовка — 1 час 21 минуту.

На уход за детьми и учёбу — 23 минуты.

В стране мужчины от 15 лет работают в среднем по 5 часов 13 минут в день. У женщин этот показатель — 4 часа 18 минут. Зато на домашние дела женщины тратят больше — 4 часа 5 минут, в то время как мужчины — 1 час 51 минуту. Свободного времени у мужчин больше — 4 часа 4 минуты в день, а у женщин — 2 часа 56 минут.







