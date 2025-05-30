После взрыва газовоздушной смеси на автозаправке начался пожар в котором пострадали 14 человек.

Два человека погибли при взрыве в Атырауской области

По данным департамента ЧС Атырауской области, 30 мая в Кульсары Жылыойского района по проспекту Махамбета Утемисова произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трёх близкорасположенных одноэтажных зданий, газозаправочной станции и двухэтажки расположенной позади.

На место прибыли 60 спасателей и 10 единиц техники.

— Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны, — сообщили в ДЧС Атырауской области.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. Площадь и причина пожара устанавливаются. В 20:15 пожар был локализован.