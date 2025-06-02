В областной многопрофильной больнице проводили операцию пациенту с приобретённой аномалией Арнольда–Киари. Заболевание долгое время не проявлялось, но в последние недели состояние человека резко ухудшилось.

У пациента начались сильные головные боли, головокружение и нарушения координации. Особенно тревожными стали жалобы на зрение — резкое его снижение, ощущение давления в области глаз, появление «тумана» перед глазами.

Причиной стало сдавливание структур головного мозга и нарушение циркуляции спинномозговой жидкости. Это давление повлияло и на зрительные нервы.

Пациенту сделали операцию по декомпрессии задней черепной ямки. Хирурги аккуратно удалили часть костной ткани, чтобы снять давление и восстановить нормальную циркуляцию ликвора.

Ожидается, что после успешной операции состояние пациента стабилизируется, а зрение частично или полностью восстановится.