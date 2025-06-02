По данным Департамента юстиции ЗКО, иск подало государственное учреждение «Министерство энергетики Республики Казахстан».

Казахстанское ТОО оштрафовали на млрд тенге за неподготовку кадров

Согласно решению суда, с одного из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) было взыскано свыше 1 миллиарда тенге в доход государства.

Основанием для иска стало неисполнение компанией обязательств по обучению, повышению квалификации и переподготовке казахстанских работников в сфере добычи газа и конденсата в 2022–2023 годах.

Департамент юстиции подчёркивает важность исполнения подобных обязательств недропользователями, поскольку они напрямую связаны с развитием отечественных кадров и обеспечением устойчивого роста энергетического сектора страны.

