По данным Департамента юстиции ЗКО, иск подало государственное учреждение «Министерство энергетики Республики Казахстан».
Согласно решению суда, с одного из товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) было взыскано свыше 1 миллиарда тенге в доход государства.
Основанием для иска стало неисполнение компанией обязательств по обучению, повышению квалификации и переподготовке казахстанских работников в сфере добычи газа и конденсата в 2022–2023 годах.
Департамент юстиции подчёркивает важность исполнения подобных обязательств недропользователями, поскольку они напрямую связаны с развитием отечественных кадров и обеспечением устойчивого роста энергетического сектора страны.
