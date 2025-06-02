24 мая 2025 года на Капшагайском водохранилище произошла трагедия.

Ребенок погиб от тока возле одной из турбаз Казахстана

По информации канала , на диком пляже одной из баз отдыха 11-летнего мальчика убило током. Его тетя выступила с видеообращением для огласки этого случая. Женщина надеется, что на всем побережье проведут проверки.

По ее словам, помимо ребенка в инциденте пострадали люди, которые прибежали на помощь к мальчику. Так, одна из девушек получила ожоги второй степени.

Все потому, что, по словам тёти пострадавшего мальчика, провисшие провода ЛЭП не видны из-за барханов.

— Администрация знала об этой проблеме, т.к. там убило в прошлом году их коров. Они никаких мер по безопасности отдыхающих не приняли. Никого на въезде не предупреждают, место не ограждали, плакатов никаких нет, — рассказывает родственница погибшего.

Она поясняет, что ребенок был единственным сыном ее брата. Ему было всего 11 лет.

Акимат Конаева прокомментировал это обращение 1 июня 2025 года. В ведомстве уточнили, что электросети на указанной территории находятся в частной собственности.

— После трагического инцидента опоры были перенесены подальше от пляжа. По данному факту Управлением полиции города Конаева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование, — объяснили в акимате Конаева

Там же пояснили, что ситуация находится на контроле.

