По информации канала , на диком пляже одной из баз отдыха 11-летнего мальчика убило током. Его тетя выступила с видеообращением для огласки этого случая. Женщина надеется, что на всем побережье проведут проверки.
По ее словам, помимо ребенка в инциденте пострадали люди, которые прибежали на помощь к мальчику. Так, одна из девушек получила ожоги второй степени.
Все потому, что, по словам тёти пострадавшего мальчика, провисшие провода ЛЭП не видны из-за барханов.
— Администрация знала об этой проблеме, т.к. там убило в прошлом году их коров. Они никаких мер по безопасности отдыхающих не приняли. Никого на въезде не предупреждают, место не ограждали, плакатов никаких нет, — рассказывает родственница погибшего.
Она поясняет, что ребенок был единственным сыном ее брата. Ему было всего 11 лет.
Акимат Конаева прокомментировал это обращение 1 июня 2025 года. В ведомстве уточнили, что электросети на указанной территории находятся в частной собственности.
— После трагического инцидента опоры были перенесены подальше от пляжа. По данному факту Управлением полиции города Конаева возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится досудебное расследование, — объяснили в акимате Конаева
Там же пояснили, что ситуация находится на контроле.
