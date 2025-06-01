Дети трех и пяти лет в больнице в различными травмами.

По данным департамента полиции Актюбинской области, 27 мая произошло два тревожных инцидента связанные с падение детей из окон. Первый случай, произошел в городе Алга: пятилетний мальчик выпал со второго этажа. Ребенок получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован. В тот же день в Актобе произошла похожая трагедия: трехлетний ребенок тоже выпал со второго этажа. Сейчас он находится в больнице с различными травмами.

Департамент полиции Актюбинской области обратился к родителям и опекунам с призывом проявлять повышенную безопасность, чтобы предотвратить подобные происшествия.

Снежанна Давыдова