Гранты получили солдаты отличившиеся успехами в дисциплине, боевой и учебной подготовке.

21 солдат срочной службы из воинской части 5517 получили гранты на обучение в вузах Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального командования Национальной гвардии. Отбор проводился по специальной системе, где учитывались успехи каждого солдата. Следили за результатами каждый день.

— Гранты получают солдаты, добросовестно исполнившие свой долг и показавшие выдающиеся результаты. Они смогут поступить в ведущие вузы Казахстана без сдачи ЕНТ, — подчеркнул заместитель командира части Даурен Рахымбеков.

Один из получивших грант, рядовой Галымжан Кошер, сказал, что армия помогла ему понять, чем он хочет заниматься.

— Благодаря программе «Срочник.02» у меня появилась реальная возможность стать студентом Astana IT University. Благодарен командирам за поддержку и веру, — отметил он.

В командовании части отметили, что программа помогает поднять престиж службы и поддержать молодых людей, которые хотят получить хорошее образование и построить карьеру.