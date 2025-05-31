По данным РГП «Казгидромет», днем 1 июня в Западно-Казахстанской области ожидается +30 градуса тепла. Переменная облачность, без осадков. Ночью +19 градусов. Ветер юго-восточный: 14 м/с.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Днем +35. Ночью +24. Ветер юго-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области ясно, без осадков. Днем +34 градуса, ночью +18 градусов. Ветер юго-восточный: 7-12 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит +29 градуса, ночью +25. Ветер юго-восточный: 5-10 м/с.