Подозреваемых в краже задержали, они признались в преступлении.

По данным департамента полиции ЗКО, грабители залезли в квартиру отжав решетку и пластиковое окно и украли ноутбук ASUS за 200 тысяч тенге. Подозреваемых в краже задержали, они признались в преступлении. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения подобных преступлений.

Напомним, что на днях в Актюбинской области раскрыли кражу двух велосипедов. Один из них украли у почтальона.