Поколение зумеров — молодые специалисты, родившиеся с 1997 по 2012 год — всё активнее заявляют о себе на рынке труда Казахстана. Сайт hh.kz опросил более 150 работодателей, чтобы понять, как выстраиваются трудовые отношения с представителями поколения зумеров: какие особенности помогают, а какие вызывают затруднения. Ниже — основные результаты и комментарии.
Присутствие зумеров в компаниях
- Много — 45%
- Несколько человек — 49%
- Пока нет — 6%
Вывод: подавляющее большинство (94%) уже работают с представителями поколения зумеров, а значит, это поколение прочно вошло в трудовые коллективы и требует внимания со стороны HR и руководства.
Отличия зумеров от миллениалов (поколение, которое родилось примерно с 1981 по 1996 год)
- Больше хотят свободы и гибкости — 78%
- Высоко ценят личные границы — 55%
- Для них важно, чтобы работа была по душе — 49%
- Лучше разбираются в технологиях — 27%
- Отличий не вижу — 4%
- Другое — 9%
Вывод: наиболее яркие отличия зумеров — стремление к свободе и гибкости (78%) и потребность в уважении личных границ (55%). Они чаще ориентированы на интерес к работе, а не только на карьеру.
Сильные стороны зумеров
- Ценят открытость, не терпят жёсткого отношения — 65%
- Гибко адаптируются и легко обучаются — 27%
- Хорошо знают английский и легко общаются в международной среде — 28%
- Инициативны и предлагают новые идеи — 23%
- Другое — 13%
Вывод: эмоциональная зрелость и уважение к открытому стилю взаимодействия (65%) — главная сильная сторона зумеров. Также они демонстрируют гибкость и международную ориентированность, что ценно в условиях глобализации.
Что помогает работать с зумерами
- Чёткие инструкции и понятные ожидания — 59%
- Наставничество и поддержка со стороны опытных коллег — 46%
- Гибкий подход к задачам и графику — 45%
- Открытое и уважительное общение — 41%
- Признание вклада и вовлечённости — 36%
- Другое — 6%
Вывод: для эффективной работы с зумерами ключевыми условиями являются чёткая структура и поддержка (59% и 46%), а также гибкость и уважение, что создаёт благоприятную среду для их включения.
Основные трудности
- Быстро теряют интерес к работе — 72%
- Хотят всего и сразу — 70%
- Тяжело воспринимают критику — 58%
- Низкая стрессоустойчивость — 56%
- Проблем не возникает — 8%
- Другое — 5%
Вывод: зумеры подвержены быстрому выгоранию и стремятся к быстрому результату. Более половины работодателей сталкиваются с трудностями в эмоциональном взаимодействии и с завышенными ожиданиями.
Сложные ожидания зумеров
- Нежелание следовать привычным правилам и форматам — 60%
- Желание работать удалённо или по гибкому графику — 57%
- Быстрый карьерный рост — 53%
- Потребность в частой обратной связи и поддержке — 17%
- Важность общих ценностей с компанией — 9%
- Другое — 4%
Вывод: зумеры предпочитают гибкие форматы, независимость и быстрый рост. Классические корпоративные подходы всё чаще оказываются под вопросом.
Общие выводы о поколении зумеров
- Часто меняют работу в поисках «своего» места — 73%
- Уверены в себе, но иногда не хватает терпения — 48%
- Низкая стрессоустойчивость — 51%
- Ищут гибкость и баланс, а не просто стабильность — 41%
- Быстро осваивают технологии и новшества — 33%
- Важно признание и вовлечённость, а не только зарплата — 18%
- Сложно находить общий язык — 18%
- Пока рано делать выводы — 18%
- Осознанные и ценят смысл в работе — 13%
Вывод: зумеры подвижны, осознанны и уверены в себе, но при этом не всегда стабильны и стрессоустойчивы. Они ищут осмысленную работу, возможность развиваться и быть услышанными.
Отзывы работодателей
– Наши молодые сотрудники всегда в курсе новых технологий, легко предлагают свежие идеи и активно участвуют в проектах. С ними не заскучаешь — они мотивируют и старших коллег быть в тонусе, - говорит работодатель.
– Мы выстроили систему наставничества, и это дало отличные плоды: зумеры быстро растут, берут инициативу и вовлекаются в жизнь компании. Они ценят поддержку и честность, - говорит работодатель.
Общий вывод
Работодатели уже активно взаимодействуют с поколением зумеров и отмечают как их сильные стороны, так и определённые сложности. С одной стороны, это осознанные, инициативные и открытые к изменениям сотрудники, которые ценят гибкость, уважение и смысл в своей деятельности. С другой — они менее терпеливы, подвержены выгоранию и требуют новой модели управления, основанной на партнёрстве и прозрачности.
Зумеры стремятся к индивидуальному подходу, быстрому результату и возможности влиять на процессы с первых дней. При этом они чувствительны к критике и не готовы мириться с формальными подходами. Классические карьерные треки и иерархические структуры для них — неочевидный выбор. Именно поэтому компании, готовые адаптироваться и предлагать гибкие форматы работы, выигрывают в борьбе за молодые таланты.
Ключ к эффективному взаимодействию с поколением зумеров — уважение, структура и поддержка, без давления и жёстких рамок. Это поколение меняет корпоративную культуру — и, как показывает практика, может вести бизнес вперёд, если найти с ним правильный диалог.