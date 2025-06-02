Уверены в себе, но иногда не хватает терпения: что казахстанские зумеры ждут от работы

Поколение зумеров — молодые специалисты, родившиеся с 1997 по 2012 год — всё активнее заявляют о себе на рынке труда Казахстана. Сайт hh.kz опросил более 150 работодателей, чтобы понять, как выстраиваются трудовые отношения с представителями поколения зумеров: какие особенности помогают, а какие вызывают затруднения. Ниже — основные результаты и комментарии.

Присутствие зумеров в компаниях

Много — 45%

Несколько человек — 49%

Пока нет — 6%

Вывод: подавляющее большинство (94%) уже работают с представителями поколения зумеров, а значит, это поколение прочно вошло в трудовые коллективы и требует внимания со стороны HR и руководства.

Отличия зумеров от миллениалов (поколение, которое родилось примерно с 1981 по 1996 год)

Больше хотят свободы и гибкости — 78%

Высоко ценят личные границы — 55%

Для них важно, чтобы работа была по душе — 49%

Лучше разбираются в технологиях — 27%

Отличий не вижу — 4%

Другое — 9%

Вывод: наиболее яркие отличия зумеров — стремление к свободе и гибкости (78%) и потребность в уважении личных границ (55%). Они чаще ориентированы на интерес к работе, а не только на карьеру.

Сильные стороны зумеров

Ценят открытость, не терпят жёсткого отношения — 65%

Гибко адаптируются и легко обучаются — 27%

Хорошо знают английский и легко общаются в международной среде — 28%

Инициативны и предлагают новые идеи — 23%

Другое — 13%

Вывод: эмоциональная зрелость и уважение к открытому стилю взаимодействия (65%) — главная сильная сторона зумеров. Также они демонстрируют гибкость и международную ориентированность, что ценно в условиях глобализации.

Что помогает работать с зумерами

Чёткие инструкции и понятные ожидания — 59%

Наставничество и поддержка со стороны опытных коллег — 46%

Гибкий подход к задачам и графику — 45%

Открытое и уважительное общение — 41%

Признание вклада и вовлечённости — 36%

Другое — 6%

Вывод: для эффективной работы с зумерами ключевыми условиями являются чёткая структура и поддержка (59% и 46%), а также гибкость и уважение, что создаёт благоприятную среду для их включения.

Основные трудности

Быстро теряют интерес к работе — 72%

Хотят всего и сразу — 70%

Тяжело воспринимают критику — 58%

Низкая стрессоустойчивость — 56%

Проблем не возникает — 8%

Другое — 5%

Вывод: зумеры подвержены быстрому выгоранию и стремятся к быстрому результату. Более половины работодателей сталкиваются с трудностями в эмоциональном взаимодействии и с завышенными ожиданиями.

Сложные ожидания зумеров

Нежелание следовать привычным правилам и форматам — 60%

Желание работать удалённо или по гибкому графику — 57%

Быстрый карьерный рост — 53%

Потребность в частой обратной связи и поддержке — 17%

Важность общих ценностей с компанией — 9%

Другое — 4%

Вывод: зумеры предпочитают гибкие форматы, независимость и быстрый рост. Классические корпоративные подходы всё чаще оказываются под вопросом.

Общие выводы о поколении зумеров

Часто меняют работу в поисках «своего» места — 73%

Уверены в себе, но иногда не хватает терпения — 48%

Низкая стрессоустойчивость — 51%

Ищут гибкость и баланс, а не просто стабильность — 41%

Быстро осваивают технологии и новшества — 33%

Важно признание и вовлечённость, а не только зарплата — 18%

Сложно находить общий язык — 18%

Пока рано делать выводы — 18%

Осознанные и ценят смысл в работе — 13%

Вывод: зумеры подвижны, осознанны и уверены в себе, но при этом не всегда стабильны и стрессоустойчивы. Они ищут осмысленную работу, возможность развиваться и быть услышанными.

Отзывы работодателей

– Наши молодые сотрудники всегда в курсе новых технологий, легко предлагают свежие идеи и активно участвуют в проектах. С ними не заскучаешь — они мотивируют и старших коллег быть в тонусе, - говорит работодатель.

– Мы выстроили систему наставничества, и это дало отличные плоды: зумеры быстро растут, берут инициативу и вовлекаются в жизнь компании. Они ценят поддержку и честность, - говорит работодатель.

Общий вывод

Работодатели уже активно взаимодействуют с поколением зумеров и отмечают как их сильные стороны, так и определённые сложности. С одной стороны, это осознанные, инициативные и открытые к изменениям сотрудники, которые ценят гибкость, уважение и смысл в своей деятельности. С другой — они менее терпеливы, подвержены выгоранию и требуют новой модели управления, основанной на партнёрстве и прозрачности.

Зумеры стремятся к индивидуальному подходу, быстрому результату и возможности влиять на процессы с первых дней. При этом они чувствительны к критике и не готовы мириться с формальными подходами. Классические карьерные треки и иерархические структуры для них — неочевидный выбор. Именно поэтому компании, готовые адаптироваться и предлагать гибкие форматы работы, выигрывают в борьбе за молодые таланты.

Ключ к эффективному взаимодействию с поколением зумеров — уважение, структура и поддержка, без давления и жёстких рамок. Это поколение меняет корпоративную культуру — и, как показывает практика, может вести бизнес вперёд, если найти с ним правильный диалог.



