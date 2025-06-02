Мужчина в 2003 году был вовлечен в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия.

Генпрокуратура РК сообщила, что из Российской Федерации экстрадировали казахстанца. Его привлекут к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, а также их контрабанду.

Мужчина в 2003 году был вовлечен в деятельность преступного сообщества, которое занималось поставками из Узбекистана через территорию Казахстана в Россию героина и опия.

Подозреваемый выполнял функции по перевозке, хранению и передаче наркотиковдругим участникам преступного сообщества для дальнейшего сбыта.

Во время спецопераций, проведенных в 2003 году в Кызылординской и Карагандинской областях, часть преступников были задержаны, при этом у них изъято 35 кг героина и 28 кг опия. В последующем их осудили, а подозреваемый от правоохранительных органов скрылся. Так его объявили в международный розыск.

Спустя 20 лет нахождения в розыске, в декабре прошлого года его задержали в Самарской области (Россия). Сейчас фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.

Фото: pexels.com