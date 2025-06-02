Музыкальные исполнители и коллективы в Казахстане заинтересованы в конкурсе песни "Интервидение". Представителя от республики планируется выбрать до конца июня.

– Определение представителя планируется завершить до конца июня 2025 года. В рамках внутреннего отбора рассматриваются несколько претендентов из числа молодых казахстанских исполнителей, проявивших себя на национальных и международных площадках. Точное количество заявок уточняется, но интерес к конкурсу среди представителей музыкальной индустрии имеется, – сообщили в ведомстве.

В комитете отметили, что "вопрос языка исполнения будет зависеть от выбранного произведения и стратегии выступления". Возможны варианты исполнения на казахском, русском или английском языках, либо их комбинации.

«Интервидение» – песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах, который проводила Международная организация телевидения и радиовещания (OIRT) в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением". В те годы в конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

