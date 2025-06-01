По данным World-weather.ru, днем 2 июня в Западно-Казахстанской области ожидается до 27 градуса тепла. Переменная облачность, небольшой дождь. Ночью + 16 градусов. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Днем +30. Ночью +23. Ветер западный: 22 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Днем +31 градуса, ночью +22 градусов. Ветер юго-западный: 27 м/с.
В Мангистауской области без осадков. Температура воздуха днем составит +32 градуса, ночью +24. Ветер северо-западный: 28 м/с.