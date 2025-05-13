13 мая в суде Актобе началось разбирательство дела акима сельского округа им. Кудайбергена Жубанова в Мугалжарском районе Актюбинской области Ляззат Бердибаевой.

Дело рассматривалось по ст. 127. ч.1 КоАП — Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и несовершеннолетних детей. Аким поясняла, что цветы сорвали ее дети, когда они были на отдыхе, а она всего лишь с ними сфотографировалась.

Ляззат Бердибаева в суде свою вину не признала. По ее словам, в полицейском протоколе указано, что на природе с семьей она была 21 апреля, на самом деле это было 19 апреля в выходной день.

Отдыхали они недалеко от трассы в районный центр, с ней были дети, которым 6 и 8 лет. Дочери сорвали примерно 15 цветов и подарили ей. В протоколе указано, что мама не предупредила детей, что их нельзя срывать и цветы занесены в Красную книгу. На самом деле, утверждала аким, детям это она объяснила.

В суде выяснилось, что экспертизу по цветам не проводили. То есть эксперты не выяснили, входят ли они в список редких и исчезающих видов растений.

— Дети сорвали цветы за 5-7 минут, пока я стелила дастархан. Я сфотографировалась с ними и выложила в статус в вацап. У детей не было умысла нанести вред природе, они просто хотели меня порадовать. Но я сказала им, что цветы не надо рвать. Территория, где мы отдыхали, не относится к особо охраняемым, там пасся скот. Мои дети очень ответственные, есть характеристики из школы. Я на госслужбе 18 лет, и никогда не нарушала закон. Комментарии в соцсети оказали на меня давление, это повлияло на мое здоровье. Люди оскорбляли не только меня, но и моих детей. Факта неисполнения родительских обязанностей с моей стороны не было. Поэтому прошу не привлекать меня к административной ответственности, — сказала в суде Ляззат Бердибаева.

Она передала в суд письма от общественников села и совета аксакалов, в которых говорится, что госслужащая хорошо работает и за время ее работы улучшилось положение в селе.

Артур Кантарбаев, представитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, приглашенный в суд, пояснил что их организация не занимается исследованиями растений. Это дело научных организаций. В западном регионе растут тюльпан Шренка и Кауфмана, какие растут в Мугалжарском районе сведений нет. Что за цветы на фото, могут сказать только специалисты института, но им нужны живые растения.

Выслушав всех, судья перенес рассмотрение дела на 15 мая.

Фарида ЗАРИП