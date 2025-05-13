По данным Генеральной прокуратуры РК, их турпутёвки аннулировались, а пострадавшие понесли значительные финансовые потери.



Виновная предлагала авиабилеты по ценам ниже рыночных, уверяя клиентов, что имеет возможность приобрести их по специальным каналам. Однако вместо настоящих билетов она предоставляла поддельные маршрутные квитанции. Об отсутствии бронирования туристы узнавали уже в аэропорту, непосредственно перед вылетом.



Среди пострадавших были как взрослые, так и дети. Общий материальный ущерб составил более 17 млн тенге. Люди потеряли не только деньги, но и долгожданный отпуск — оплаченные отели, экскурсии и другие сопутствующие расходы также не подлежали возмещению.



Суд приговорил мошенницу к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан с осужденной. Прокуратура района Нура города Астаны напоминает, перед оплатой любых туристических услуг важно тщательно проверять документы.

Фото: pexels.com