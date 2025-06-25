11-летний ребенок ушел из дома в районе Телецентра вечером 23 июня.

По словам замначальника управления криминальной полиции ДП ЗКО Нурлана Бисенова, 24 июня примерно в 20:30 в полицию обратились родители несовершеннолетнего Кузнецова Максима 2014 года рождения.

— Их ребенок 23 июня в 19:00 ушел из дома. Ранее он уже уходил из дома 20 июня, родители к нам обращались и сотрудниками полиции он был найден и возвращен родителям. Мальчик с родителями проживал в дачном обществе «Волна» последние 2-3 месяца. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, привлечены сотрудники полиции, ЧС, Нацгвардии порядка 500 человек. Ориентировали местное население, председателей дачных кооперативов, подтянули дополнительные дроны. Усложняет работу то, что родители обратились к нам спустя сутки. Но мы надеемся, что найдем ребенка, - рассказал замначальника УКП.

Кузнецов Максим — 2014 года рождения, полных 11 лет, однако выглядит старше на 13-14 лет, худощавого телосложения, рост примерно 160 см, общительный.

— Со слов родителей, у ребенка переходный возраст, мальчик хочет общаться, гулять, - сообщил Бисенов.

В 10:15 стало в полиции сообщили, что мальчик найден живым и невредимым в поселке Зачаганск. Его узнали прохожие, которые сообщили в полицию.



